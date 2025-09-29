PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferdiebe schlagen mehrfach auf Baustelle in Erfurt zu

Erfurt (ots)

Unbekannte suchten in den vergangenen Tagen mehrfach eine Baustelle in der Erfurter Krämpfervorstadt heim. Bereits in der vergangenen Woche betraten die Täter das durch einen Zaun gesicherte Gelände und stahlen mehrere Meter Kupferkabel eines Starkstromanschlusses im Wert von etwa 100 Euro. Am Sonntag wurde von der Baustelle ein weiterer Diebstahl gemeldet. Diesmal entwendeten die Diebe auf gleiche Weise rund 30 Meter Kupferkabel im Wert von etwa 1.000 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.400 Euro. Ob es sich um ein und dieselben Täter handelt, ist u. a. Gegenstand der Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
