POL-GE: Vermisste wieder aufgetaucht - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung
Gelsenkirchen (ots)
Die Vermisstenfahndung der Polizei Gelsenkirchen vom Donnerstag, 11. September 2025, nach einer 66-jährigen Gelsenkirchenerin (https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/oeffentlichkeitsfahndung-nach-vermisster-frau-polizei-bittet-um-hinweise-0) wird hiermit zurückgenommen. Die geistig beeinträchtigte Frau wurde seit dem 2. September 2025 vermisst und wurde nun von der Polizei angetroffen. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.
