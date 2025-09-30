Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Transporter kollidiert mit Mittelinsel

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in der Hersfelder Straße in Erfurt zu einem Verkehrsunfall. Gegen 01:20 Uhr war ein 34-jähriger Transporter-Fahrer stadtauswärts unterwegs gewesen, als er nach links von seiner Fahrspur abkam, die Mittelinsel überfuhr und dort mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, allerdings entstand an seinem Fahrzeug und der Verkehrseinrichtung ein Schaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Der Transporter war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte Sekundenschlaf eine Rolle gespielt haben. Die Polizei war rund zwei Stunden mit der Unfallaufnahme, Verkehrsregelung sowie der Beseitigung einer Ölspur beschäftigt. Gegen den 34-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (DS)

