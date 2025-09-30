PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Büro der Erfurter Tafel

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen bislang Unbekannte in die Räume der Erfurter Tafel im Norden der Landeshauptstadt ein. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum umfriedeten Innenhof des Vereinsgebäudes und schlugen anschließend eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein. Im Inneren brachen sie mit Gewalt einen Kaffeeautomaten sowie eine Lagertür auf. Aus dem Automaten entwendeten sie rund 300 Euro Bargeld. Zudem stahlen sie einen Autoschlüssel und eine bislang unbekannte Menge an Leergut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren