Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Frauenleiche in Waldstück nahe Koblenz gefunden. Prüfung eines Zusammenhangs nach Fund von Händen auf der A45

Hagen/Olpe/Koblenz (ots)

Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hangen haben eine Pressemitteilung zum o.a. Sachverhalt veröffentlicht.

Sie erreichen die Mitteilung über

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6169969

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  • 01.12.2025 – 12:09

    POL-OE: Drei Einbrüche am Freitag

    Kreis Olpe (ots) - Am Freitag, 28. November, gab es im Kreisgebiet drei Einbrüche. Olpe. Zwischen 15.50 und 18 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Knebrige" in Neuenkleusheim ein. Sie durchsuchten diverse Wohnräume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird im mittleren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Olpe. In Oberveischede hebelten ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:08

    POL-OE: Pedelecfahrer stürzt in Röllecken

    Attendorn (ots) - Am Samstag, 29. November, stürzte ein 52-Jähriger mit seinem Pedelec in Röllecken. Gegen 15.30 Uhr kam er beim Abbiegen von einer Holzbrücke in den Förder Weg auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Durch den anschließenden Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:08

    POL-OE: Auto kollidiert mit Baum

    Olpe (ots) - In Stachelau stieß ein Auto am Sonntag, 30. November, gegen 1.10 Uhr mit einem Baum zusammen. Die 37-jährige Fahrerin war auf der Rehringhauser Straße in Richtung Olpe unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch die Kollision mit dem Baum kippte ihr Auto auf die linke Seite. Der Rettungsdienst behandelte die leichten Verletzungen der Fahrerin noch vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich für die ...

    mehr
