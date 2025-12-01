Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Frauenleiche in Waldstück nahe Koblenz gefunden. Prüfung eines Zusammenhangs nach Fund von Händen auf der A45

Hagen/Olpe/Koblenz (ots)

Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hangen haben eine Pressemitteilung zum o.a. Sachverhalt veröffentlicht.

Sie erreichen die Mitteilung über

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6169969

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell