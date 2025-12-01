Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Einbrüche am Freitag

Kreis Olpe (ots)

Am Freitag, 28. November, gab es im Kreisgebiet drei Einbrüche.

Olpe. Zwischen 15.50 und 18 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Knebrige" in Neuenkleusheim ein. Sie durchsuchten diverse Wohnräume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird im mittleren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort.

Olpe. In Oberveischede hebelten unbekannte Täter in der Straße "Am Göterberg" die Terassentür einer Wohnung auf und durchsuchten die Räumlichkeiten zwischen 18.20 und 19.20 Uhr. Ob und was entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Der Sachschaden bewegt sich im unteren dreistelligen Eurobereich. Die Ermittlungen und Spurensicherung übernahm die Kriminalpolizei.

Finnentrop. An der Dorfstraße in Ostentrop war ein weiteres Haus zwischen 16.40 und 21.30 Uhr das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu den Wohnräumen und durchsuchten diese nach potenzieller Beute. Nach aktuellem Kenntnisstand entwendeten sie Schmuck von einem Wert in unbekannter Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell