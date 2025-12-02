POL-OE: Schwerverletzter nach Unfall mit Radlader

Attendorn (ots) - Attendorn. Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (28. November) und Montagmorgen (01. Dezember) in das Bürogebäude einer Beton-Firma an der Repetalstraße eingebrochen. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter einen Tresor, der wenig später in einem benachbarten Waldgebiet aufgefunden wurde. Aus dem Tresor wurde eine vierstellige Bargeldsumme entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die ...

