PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerverletzter nach Unfall mit Radlader

Kirchhundem (ots)

Am Samstag (29. November) ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Unfall auf dem Rad-/Wanderweg "Heitmicke" in Kirchhundem. Ein 47-Jähriger war im Verlauf von ehrenamtlichen Arbeiten mit einem Radlader aus bislang unbekannter Ursache an einem Hang abgerutscht und umgekippt. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 10:17

    POL-OE: Absperrzaun und Verkehrszeichen gestohlen

    Attendorn (ots) - Zwei Elemente eines Absperrzaunes und zwei Verkehrsschilder "Durchfahrt verboten" werden auf dem Verbindungsweg "Kerschlade" zwischen Hülschotten und Milstenau vermisst. Unbekannte Täter hatten das Absperrmaterial von dort zwischen Freitagnachmittag (29. November) und Montagmorgen (1. Dezember) fortgeschafft. Das Material hatte einen Gesamtwert im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:16

    POL-OE: Firmeneinbruch in Borghausen

    Attendorn (ots) - Attendorn. Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (28. November) und Montagmorgen (01. Dezember) in das Bürogebäude einer Beton-Firma an der Repetalstraße eingebrochen. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter einen Tresor, der wenig später in einem benachbarten Waldgebiet aufgefunden wurde. Aus dem Tresor wurde eine vierstellige Bargeldsumme entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 20:10

    POL-OE: Vermisster in Finnentrop angetroffen! Suche wurde eingestellt!

    Finnentrop (ots) - Der vermisste 52-Jährige wurde am heutigen Tage nach intensiven Such- und Ermittlungsmaßnahmen wohlbehalten angetroffen. Die Maßnahmen wurden eingestellt. Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/6169567 Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Thorsten Scheen Telefon: 02761 9269-2200 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren