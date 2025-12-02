POL-OE: Absperrzaun und Verkehrszeichen gestohlen
Attendorn (ots)
Zwei Elemente eines Absperrzaunes und zwei Verkehrsschilder "Durchfahrt verboten" werden auf dem Verbindungsweg "Kerschlade" zwischen Hülschotten und Milstenau vermisst. Unbekannte Täter hatten das Absperrmaterial von dort zwischen Freitagnachmittag (29. November) und Montagmorgen (1. Dezember) fortgeschafft. Das Material hatte einen Gesamtwert im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell