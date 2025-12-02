PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Absperrzaun und Verkehrszeichen gestohlen

Attendorn (ots)

Zwei Elemente eines Absperrzaunes und zwei Verkehrsschilder "Durchfahrt verboten" werden auf dem Verbindungsweg "Kerschlade" zwischen Hülschotten und Milstenau vermisst. Unbekannte Täter hatten das Absperrmaterial von dort zwischen Freitagnachmittag (29. November) und Montagmorgen (1. Dezember) fortgeschafft. Das Material hatte einen Gesamtwert im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

