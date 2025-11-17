Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Oldenburg/Ostholstein Brand eines Einfamilienhauses

Lübeck (ots)

Am 15.11.2025 brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Straße Mühlenkamp in Oldenburg in voller Ausdehnung. Die Schadenssumme wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Spaziergänger hätte am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr Flammen am Haus entdeckt. Zuerst hätte der Brandentdecker noch den 85-jährigen Bewohner des Erdgeschosses informiert und danach die Feuerwehr verständigt.

Die Feuerwehren der Ortschaften Oldenburg, Lensahn und Heiligenhafen wären an den Löscharbeiten beteiligt gewesen.

Ersten Erkenntnissen nach soll der Brand im Obergeschoss in der Nähe eines Kaminofens ausgebrochen sein. Das Dachgeschoss wird vom 55-jährigen Sohn des 85-Jährigen bewohnt. Er war zur Zeit des Brandausbruches jedoch nicht vor Ort.

Die Schadenssumme beträgt um die 200.000 Euro. Der Bewohner aus dem Erdgeschoss blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei Oldenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es gibt keine Hinweise auf eine Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell