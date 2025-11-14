Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Travemünde Katze reist als blinder Passagier nach Travemünde

Lübeck (ots)

Eine Katze aus Nortorf kam abends nicht nach Hause. Die Besitzerin konnte das Tier am 13.11.2025 in Travemünde orten und informierte die Polizei. Das Tier konnte der Besitzerin vor Ort übergeben werden.

Eine 41-jährige Nortorferin rief am Donnerstagnachmittag die Polizei in Travemünde. Die Frau würde ihre Katze vermissen, die nach einem Ausflug am Vorabend nicht nach Hause gekommen war. Die Besitzerin hätte das Tier über ein Ortungsgerät am Halsband in Travemünde orten können. Sie hätte sich daraufhin auf den Weg gemacht und ihren Kater in einem Fahrzeug aus dem Kreis Rendsburg festgestellt und die Polizei gerufen.

Die Polizeibeamten konnten nach Vorlage des Haustierausweises feststellen, dass es sich bei der Katze in dem Auto tatsächlich um das Tier der 41-Jährigen handelte. Ein Abschleppunternehmen wurde hinzugerufen, um den VW Caddy zu öffnen und die Katze zu befreien. Noch bevor dieser vor Ort eintraf, kam die 38-Jährige Fahrzeugführerin auf das Geschehen zu. Diese ist Polizeibeamtin aus dem Kreis Rendsburg und war mit dem Auto zur Delegiertentagung der Gewerkschaft der Polizei nach Travemünde gereist.

Die Katze ist als blinder Passagier in Nortorf in den Caddy gestiegen und an die Ostsee mitgereist. Die Heimfahrt nach Nortorf legte der Kater dann mit seiner Besitzerin zurück.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell