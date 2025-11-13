Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Wangels/Ostholstein Raub in einem Hotel - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am 12.11.2025 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Raub in einem Hotel in Wangels. Zwei unbekannte Täter sollen einen Mitarbeiter mit Messern bedroht und Geld aus einer Kasse an der Rezeption geraubt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei maskierte Männer sollen laut Zeugenaussage gegen 05.00 Uhr durch den Haupteingang in das Hotel gekommen sein. Sie hätten den 33-jährigen Mitarbeiter mit Messern bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Dem Ostholsteiner wäre es gelungen, sich in einen Büroraum zu flüchten.

Einer der Tatverdächtigen hätte dann einen niedrigen vierstelligen Betrag aus einer Kasse an der Rezeption entwendet. Die beiden Männer sollen durch den Haupteingang in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Eine der beiden Personen wäre dunkel gekleidet gewesen. Der andere Tatverdächtige hätte eine helle Jogginghose, einen hellen Kapuzenpullover und darüber eine schwarze Jacke getragen. Die Person soll akzentfrei und in verständlicher Sprache gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei Oldenburg ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen, die am 12.11.2025 gegen 05.00 Uhr morgens verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich Schlossallee und Parkallee, sowie den angrenzenden Straßen bemerkt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 04361/10 550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell