PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin
Fahrradkontrollen an Eutiner Schule

Lübeck (ots)

Am Freitag (07.11.2025) und am Mittwoch (12.11.2025) führten Beamte des Polizeireviers Eutin Fahrradkontrollen an der Gustav-Peters-Schule durch. Die Polizeibeamten stellten diverse Mängel fest und nutzten die Gelegenheit, mit den Schülerinnen und Schülern sensibilisierende Gespräche zu führen. Am häufigsten fehlten vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen und Klingeln.

Am Freitag kontrollierten zwei Polizisten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr vor der Grundschule in Eutin-Fissau insgesamt 35 Fahrräder. Ein Fahrrad stach besonders hervor, da es weder mit Licht und Reflektoren noch mit einer Klingel ausgestattet war. Insgesamt stellten die Polizeibeamten fünf Kontrollberichte aus. Positiv auffällig war, dass alle Kinder einen Fahrradhelm trugen.

Am Mittwochmorgen überprüften zehn Beamte zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr an beiden Standorten der Gustav-Peters-Grundschule circa 110 Fahrräder. Dabei wurden auch Schüler und Schülerinnen der Wilhelm-Wisser-Schule angetroffen. Bei den Kontrollen händigten die Beamten 42 Kontrollberichte aus. Hauptsächlich fehlte es an Beleuchtung und Klingeln. Zudem trugen einige Kinder keinen Helm.

Die Fahrradkontrollen haben das Ziel, die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr zu erhöhen. So können Mängel am Fahrrad frühzeitig erkannt und Unfälle verhindert werden. Eine gute Beleuchtung, Reflektoren und ein korrekt sitzender Helm sind dabei entscheidende Sicherheitsaspekte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle - Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:49

    POL-HL: HL - St. Lorenz / Pkw überschlägt sich

    Lübeck (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11.11.-12.11.2025) ereignete sich in Lübeck - St. Lorenz ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug. Die Fahrzeugführerin erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:38

    POL-HL: HL - St. Jürgen / Folgemeldung: Polizeieinsatz im Hochschulstadtteil

    Lübeck (ots) - +++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++ Am Montagmittag (10.11.2025) gab es einen polizeilichen Einsatz beim Fraunhofer Institut in Lübeck, nachdem ein Hinweis auf eine mögliche Bedrohungslage eingegangen war. Die Polizei durchsuchte das Gebäude bis in die späten Abendstunden und gab das ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:17

    POL-HL: Lübeck - Innenstadt / Zeugen nach mutmaßlichem Raub gesucht

    Lübeck (ots) - Am Samstag (08.11.2025) ereignete sich mutmaßlich ein Raub in der Lübecker Innenstadt, bei dem eine Person von unbekannten Tatverdächtigen am Boden getreten worden sein soll. Während der Tat sei dem Mann sein Smartphone abgenommen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Gegen 01:30 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren