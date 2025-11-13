Polizeidirektion Lübeck

Fahrradkontrollen an Eutiner Schule

Am Freitag (07.11.2025) und am Mittwoch (12.11.2025) führten Beamte des Polizeireviers Eutin Fahrradkontrollen an der Gustav-Peters-Schule durch. Die Polizeibeamten stellten diverse Mängel fest und nutzten die Gelegenheit, mit den Schülerinnen und Schülern sensibilisierende Gespräche zu führen. Am häufigsten fehlten vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen und Klingeln.

Am Freitag kontrollierten zwei Polizisten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr vor der Grundschule in Eutin-Fissau insgesamt 35 Fahrräder. Ein Fahrrad stach besonders hervor, da es weder mit Licht und Reflektoren noch mit einer Klingel ausgestattet war. Insgesamt stellten die Polizeibeamten fünf Kontrollberichte aus. Positiv auffällig war, dass alle Kinder einen Fahrradhelm trugen.

Am Mittwochmorgen überprüften zehn Beamte zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr an beiden Standorten der Gustav-Peters-Grundschule circa 110 Fahrräder. Dabei wurden auch Schüler und Schülerinnen der Wilhelm-Wisser-Schule angetroffen. Bei den Kontrollen händigten die Beamten 42 Kontrollberichte aus. Hauptsächlich fehlte es an Beleuchtung und Klingeln. Zudem trugen einige Kinder keinen Helm.

Die Fahrradkontrollen haben das Ziel, die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr zu erhöhen. So können Mängel am Fahrrad frühzeitig erkannt und Unfälle verhindert werden. Eine gute Beleuchtung, Reflektoren und ein korrekt sitzender Helm sind dabei entscheidende Sicherheitsaspekte.

