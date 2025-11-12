PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz
Pkw überschlägt sich

Lübeck (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11.11.-12.11.2025) ereignete sich in Lübeck - St. Lorenz ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug. Die Fahrzeugführerin erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel aufgenommen.

Gegen 01:50 Uhr befuhr eine 28-jährige Lübeckerin die Schönböckener Straße in Richtung der Fackenburger Allee. Auf Höhe der Artlenburger Straße verlor sie nach derzeitigem Erkenntnisstand die Kontrolle über ihren weißen Fiat und überfuhr die dortige Verkehrsinsel mitsamt eines Ampelmastes. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam etwa 200m entfernt auf dem Dach zum Liegen.

Die 28-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fiat befreien und ist nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Fahrzeugführerin (deutsche Staatsangehörigkeit) Anhaltspunkte fest, die auf den Konsum von Alkohol und Cannabis hinweisen. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein der Lübeckerin.

An dem Fiat entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Außerdem wurden ein Ampelmast an der Kreuzung Artlenburger Straße / Schönböckener Straße zerstört und ein am Fahrbahnrand parkender Audi von dem Fiat beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 18.000EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle - Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

