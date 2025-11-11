Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Zeugen nach mutmaßlichem Raub gesucht

Lübeck (ots)

Am Samstag (08.11.2025) ereignete sich mutmaßlich ein Raub in der Lübecker Innenstadt, bei dem eine Person von unbekannten Tatverdächtigen am Boden getreten worden sein soll. Während der Tat sei dem Mann sein Smartphone abgenommen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 01:30 Uhr wurde ein 33-jähriger Lübecker in der Willy-Brandt-Allee, rückwärtig der Musik- und Kongresshalle, von einer Gruppe mutmaßlich Jugendlicher oder Heranwachsender angegriffen.

Drei der unbekannten Tatverdächtigen sollen sich zuvor gegenüber anderen Personen ausfallend verhalten haben, woraufhin der Lübecker die Jugendlichen ansprach. Diese hätten sodann Freunde hinzugerufen und den 33-Jährigen angegriffen. Als der Mann bereits am Boden lag, sollen sie weiter auf ihn eingetreten haben. Der Lübecker erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte der 33-Jährige fest, dass sein Smartphone, ein Redmi Note in türkis mit schwarzer Hülle, vermutlich währenddessen abhanden gekommen ist.

Zeugen beschreiben die Gruppe als dunkel gekleidete, männliche Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Sie sollen in Jugendsprache miteinander gesprochen haben.

Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen. Hinweise zu den Personen und dem Tatgeschehen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0451 131-0 oder per E-Mail k15.luebeck.bki@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell