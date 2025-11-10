PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL -St. Jürgen
Polizeieinsatz im Hochschulstadtteil

Lübeck (ots)

Aktuell läuft am Fraunhofer Institut im Hochschulstadtteil in Lübeck ein polizeilicher Einsatz. Hintergrund ist ein Hinweis auf eine mögliche Bedrohungslage.

Gegen 13:00 Uhr ging telefonisch eine Bombendrohung bei einer Mitarbeiterin des Fraunhofer Instituts ein.

Vor diesem Hintergrund wurde das Gebäude evakuiert. Es soll im weiteren von Einsatzkräften und mit Sprengstoffspürhunden durchsucht werden.

Im Gebäude halten sich keine Personen mehr auf. Es ist niemand verletzt. Der Bereich um das Institut ist abgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle - Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

