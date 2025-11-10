Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Entwendung von zwei Pkw

Lübeck (ots)

Am vergangenen Wochenende (07.11.-08.11.2025) wurden in Lübeck - Kücknitz zwei Pkw entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Am Freitag (07.11.2025) ist in der Zeit von circa 11:00 bis 17:00 Uhr ein weißer VW T4 aus dem Hirtenbergweg entwendet worden. In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.11.-08.11.2025) kam es in der Zeit von 19:00 bis 09:00 Uhr zu einer weiteren Tat, bei der ein schwarzer Dodge aus der Dummersdorfer Straße entwendet wurde. Der Schaden wird derzeit auf insgesamt etwa 36.000EUR geschätzt.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonderen schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und prüft Zusammenhänge mit anderen Taten.

Hinweise zu zum Sachverhalt oder möglichen Tatverdächtigen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0451 131-0 oder per E-Mail k13.bki.luebeck@polizei.landsh.de entgegen.

