Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Grömitz

Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Diebstahl

Lübeck (ots)

In der letzten Oktoberwoche (27.10.-31.10.2025) kam es in Grömitz zu einem mutmaßlichen Diebstahl von Absperrmaterial eines Vogelschutzgebietes. Die Polizeistation Grömitz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Bei ehrenamtlichen Tätigkeiten rund um das Vogelschutzgebiet am Lensterstrand stellten Angehörige einer Umweltorganisation fest, dass die Absperrung rund um den Schleusenauslauf entwendet worden war. Die Absperrung bestand aus roten Laterneneisen, einem Seil und Schildern, die auf ein Betretungsverbot hinweisen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 250EUR geschätzt.

Die Polizei Grömitz ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Hinweise zu Personen, dem Verbleib der Gegenstände oder dem Tatgeschehen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04562 - 22000 oder per E-Mail unter groemitz.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell