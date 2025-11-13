PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Ostholstein/Stormarn/Herzogtum Lauenburg Drogen in Bananenkisten

POL-HL: Lübeck/Ostholstein/Stormarn/Herzogtum Lauenburg Drogen in Bananenkisten
Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In mehreren Filialen eines Discounters waren am Montagabend (10.11.2025) Drogen in Bananenkisten gefunden worden. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift bei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Laufe des Folgetages kam es zu weiteren Sicherstellungen.

Beschäftigte eines Discounters hatten bei der Warenannahme am Montag verdächtige Pakete entdeckt und die Polizei informiert. Es handelt sich ersten Erkenntnissen nach um Kokain, das in Bananenkisten zu verschiedenen Filialen der Kette gelangte.

Es sind bislang mehrere Funde in Lübeck, sowie in den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Segeberg als auch in einem Fall in Hamburg gemacht worden. Die Gesamtmenge der sichergestellten Drogen liegt bei über 500 kg.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift bestehend aus Beamten des Zollfahndungsamtes Hamburg und der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

