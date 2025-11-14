Polizeidirektion Lübeck

Verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall gesucht

Lübeck (ots)

Am Montag (10.11.2025) überquerte ein Fußgänger die Geniner Straße in Lübeck St. Jürgen und stieß dort mit einem herannahenden LKW zusammen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen und entfernte sich ohne seine persönlichen Daten anzugeben vom Unfallort. Die Polizei in Moisling hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht sowohl Zeugen als auch den nicht bekannten Fußgänger.

Ereignet hatte sich der Zusammenstoß zwischen dem LKW des Herstellers DAF und dem Fußgänger gegen 12:15 Uhr in der Geniner Straße in Höhe des dortigen Bäckereicafés.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 40 Jahre alte LKW-Fahrer die Geniner Straße auf der linken der zwei Fahrspuren in Richtung des Berliner Platzes. Vor dem Erreichen des Kreuzungsbereiches Bei der Gasanstalt, in Höhe des dortigen Bäckereicafés, staute sich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen. Plötzlich und unerwartet bewegte sich der für den LKW-Fahrer zuvor nicht erkennbare Fußgänger durch den sich stauenden Verkehr vom Bürgersteig über den rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen der Geniner Straße. Trotz eingeleiteter Notbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Mann.

Den vorliegenden Hinweisen nach soll sich der Fußgänger eine blutende Verletzung an der Hand zugezogen und anschließend ohne seine Daten zu hinterlassen den Unfallort verlassen haben. Der bisher vorliegenden Beschreibung nach soll der Mann schlank gewesen sein und eine braune Jacke getragen haben.

Wer den Mann kennt oder die Unfallsituation am Montagmittag in der Geniner Straße beobachtet hat wird gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Moisling unter der Rufnummer 0451-1317400 zu melden.

