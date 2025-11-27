Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fußgänger in Laatzen verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Mittwochabend, 26.11.2025, hat eine Autofahrerin in Laatzen einen Fußgänger auf einem Zebrastreifen erfasst. Der Mann wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen - insbesondere Ersthelfende - sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 23-jährige Frau aus dem Landkreis Holzminden gegen 17:40 Uhr mit ihrem VW Up den Kreisverkehr im Bereich Mergenthalerstraße / Würzburger Straße / Domagkstraße und wollte diesen in Richtung Erich-Panitz-Straße verlassen. Dabei erfasste sie mit ihrem Pkw einen 71-Jährigen Fußgänger, der die Würzburger Straße am dortigen Zebrastreifen überquerte.

Der Mann wurde durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Vor Ort sollen sich mehrere Ersthelfende befunden und um den Verletzten gekümmert haben. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell