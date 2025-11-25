Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: Fußgängerin von Stadtbahn erfasst - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Am Dienstagvormittag, 25.11.2025, ist eine 59-jährige Fußgängerin in Hannovers Calenberger Neustadt von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wollte die Humboldtstraße überqueren, als es zu dem Unfall kam. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover stand die 59-jährige Frau aus Hessisch Oldendorf gegen 09:30 Uhr auf dem Mittelbahnsteig der Humboldtstraße in der Calenberger Neustadt. Beim Überqueren der Humboldtstraße in Richtung Osten wurde sie von einer stadteinwärts fahrenden Stadtbahn erfasst.

Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der 43-Jährige Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben körperlich unverletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang - insbesondere zur Schaltung der dortigen Fußgängerampel - geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, fas

