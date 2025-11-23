Polizeidirektion Hannover

POL-H: "Orange Day"-Lauftreff setzt ein klares Statement für "STOPP Gewalt gegen Frauen" - Über 2.500 Aktive am Neuen Rathaus erwartet

Hannover (ots)

Die Premiere im Vorjahr war ein großer Erfolg - nun folgt die Neuauflage mit noch mehr Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema. Mehr als 2.500 Läuferinnen und Läufer werden am Dienstag, 25.11.2025, ab 18:00 Uhr im Rahmen des internationalen "Orange Day" ein deutliches Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen und für mehr Respekt und Schutz setzen.

"Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist keine Privatangelegenheit! Es ist wichtig, eine breite Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren", erklärt Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten, Schirmherrin und zusammen mit der Veranstaltungsagentur eichels Initiatorin des "Orange Day"-Lauftreffs in der Landeshauptstadt: "Viele Betroffene ziehen sich zurück und versuchen das Erlebte zu verdrängen, oftmals wird ihnen auch eine Mitschuld an der Situation gegeben. Mit dem 'Orange Day'-Lauftreff wollen wir den betroffenen Frauen und Mädchen Mut machen und ihnen zeigen: ihr seid nicht allein! Gemeinsam setzen wir heute ein klares Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt."

Los geht es am Dienstag am Platz der Menschenrechte vor dem Neuen Rathaus, das aus diesem besonderen Anlass wie viele andere Gebäude in der City orange angestrahlt sein wird. Nach fünf Kilometern durch die hannoversche Innenstadt wird an selber Stelle auch wieder das Ziel sein. Der gemeinsame Lauftreff ist ein Solidaritäts- und Mitmachangebot für alle und kein sportlicher Wettkampf; eine Mindestgeschwindigkeit von acht Minuten pro Kilometer wird aus organisatorischen Gründen vorausgesetzt.

"Es geht um Sichtbarkeit, die Übernahme von Verantwortung und ein starkes und kraftvolles Statement", so Veranstalterin Stefanie Eichel: "Wir freuen uns, wenn möglichst viele Aktive dies auch mit orangener Kleidung unterstreichen und das Motto "gemeinsam aktiv - Hand in Hand zusammen und sichtbar gegen die Gewalt gegen Frauen" weitertragen."

Anmeldungen sind gegen einen Teilnahmebetrag von 5 Euro online unter www.marathon-hannover.de/orangeday möglich, vor Ort bis 5 Minuten vor dem Start; der Erlös inklusive eingehender Spenden kommt dem "Frauennotruf Hannover" zugute. Die Beratungsstelle unterstützt Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben - ebenso wie deren Angehörige. Weitere Infos finden sich unter www.frauennotruf-hannover.de.

In der Teilnahmegebühr enthalten sind neben einer Startnummer für Sicherheit und Sichtbarkeit während der Aktion auch ein Garderobensupport und ein kostenfreies GVH-Ticket für die An- und Abreise.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell