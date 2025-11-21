PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste Seniorin aus Hemmingen unterkühlt in Tümpel gefunden - Polizei bedankt sich für Mithilfe der Bevölkerung

Hannover (ots)

Eine seit Freitagvormittag, 21.11.2025, vermisste Seniorin aus dem Hemminger Ortsteil Hiddestorf ist wieder da. Ein Zeuge entdeckte die Frau am Abend hilflos in einem Tümpel in der Feldmark außerhalb des Ortes. Die Frau kam mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.

Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0171/999 07 63 (Rückfragen bis 22:30 Uhr möglich)
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

