Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon Rot/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Überraschender Fund bei Verkehrskontrolle

Mannheim (ots)

Am Freitag gegen 14:10 Uhr wurde im Bereich des Autobahnkreuzes Walldorf ein Ford Transit auf die Parallelfahrbahn gesehen und von Beamten des Autobahnpolizeireviers Walldorf einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wies sich der 31-jährige Fahrer mit seinem Personalausweis und Führerschein aus und gab an bei einem Umzug zu helfen. Der Mann war äußerst nervös und die Angaben, die er bezüglich der Ladung machte waren mehr als zweifelhaft. Fragen zu den ordentlich verpackten Kartons, die bis unters Dach gestapelt waren, steigerten seine Nervosität weiter. Aufgrund der Gesamtumstände öffneten die Beamten einen Karton und fanden Zigaretten ohne Steuerband. Da der Verdacht nahelag, dass in den anderen Kartons ebenfalls unversteuerte Zigaretten verpackt waren, wurde der Fahrer mit zur Dienststelle genommen. Bei der dortigen genaueren Durchsuchung wurden insgesamt 80.000 Zigaretten und 3700 E-Vibes sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell