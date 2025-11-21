POL-H: Nachtragsmeldung: Drei Tatverdächtige zu schwerem Raub in Hannover-Döhren in Untersuchungshaft
Hannover (ots)
Die drei am Donnerstag, 21.11.2025, nach einem schweren Raub im hannoverschen Stadtteil Döhren festgenommenen Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die 27-, 19- und 24-Jährigen wurde noch am Donnerstag vom Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Hannover in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen zu den Verdächtigen und der ihnen vorgeworfenen Tat dauern an.
Die Pressemitteilung zum Ursprungssachverhalt finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6162835 /fas, ram
