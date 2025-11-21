PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Drei Tatverdächtige zu schwerem Raub in Hannover-Döhren in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Die drei am Donnerstag, 21.11.2025, nach einem schweren Raub im hannoverschen Stadtteil Döhren festgenommenen Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die 27-, 19- und 24-Jährigen wurde noch am Donnerstag vom Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Hannover in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen zu den Verdächtigen und der ihnen vorgeworfenen Tat dauern an.

Die Pressemitteilung zum Ursprungssachverhalt finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6162835 /fas, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
