Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 66-Jähriger aus Hannover wieder da

Hannover (ots)

Der seit Sonntag, 16.11.2025, vermisste 66-jährige Senior aus Hannover, der aus einem Pflegeheim verschwunden war,(wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6163016 ) wurde angetroffen.

Durch Beamte des Polizeikommissariats Hannover-Limmer konnte der Vermisste am Donnerstagabend, 20.11.2025, gegen 21:25 Uhr, in einem Krankenhaus in Hannover angetroffen werden. Vorher hatte eine Krankenschwester den Mann als einen Patienten erkannt. Vermutlich aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der Mann zunächst nicht unter seinen richtigen Personalien aufgenommen. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Die Bilder aus der ursprünglichen Meldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ fas

