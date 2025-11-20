Polizeidirektion Hannover

POL-H: Döhren: 26-Jähriger bei Raub leicht verletzt - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Hannover (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 20.11.2025, ist ein 26-jähriger Mann in Hannover-Döhren von mehreren Personen überfallen und leicht verletzt worden. Einsatzkräfte nahmen drei Tatverdächtige im Nahbereich fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren stieg der 26-Jährige gegen 02:30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Peiner Straße aus. Kurz darauf sprachen ihn drei Männer auf der gegenüberliegenden Straßenseite an. Unvermittelt begannen die drei, auf den Mann einzuschlagen, und entrissen ihm dabei das Mobiltelefon, die Geldbörse, Kopfhörer sowie Schmuck.

Anwohnende, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren, alarmierten umgehend die Polizei. Einsatzkräfte trafen die drei mutmaßlichen Täter, drei Männer im Alter von 19, 24 und 27 Jahren, wenig später in Tatortnähe an und nahmen sie vorläufig fest. Alle drei stammen aus Polen und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 26-Jährige aus Gütersloh erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Das Polizeikommissariat Hannover-Döhren ermittelt wegen Raubes. Die drei Tatverdächtigen wurden in das zentrale Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Hannover gebracht. Am heutigen Tag soll die Untersuchungshaft angeregt werden.

Ein noch unbekannter Zeuge soll sich zur Zeit des Raubs an der Haltestelle an der Peiner Straße befunden haben. Die Polizei bittet diesen und alle weiteren Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3615 zu melden. /ms, nash

