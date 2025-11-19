Polizeidirektion Hannover

POL-H: Auseinandersetzung vor Diskothek in Celle - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Die ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Sonntag, 16.11.2025, im Nahbereich einer Diskothek im Landkreis Celle, bei der zwei junge Männer durch Stichverletzungen schwer verletzt wurden (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59457/6159358), ermittelt der Zentrale Kriminaldienst (ZKD) der Polizeidirektion Hannover in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Kriminaldienst der PI Celle nun wegen des Verdachts des Totschlags.

Der vor Ort von Einsatzkräften vorläufig festgenommene 18-Jährige befindet sich mittlerweile nach Anordnung des Amtsgerichts Hildesheim in Untersuchungshaft. Der ebenfalls vor Ort festgestellte 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben.

Die Ermittlungen zu Tatumständen und Tathintergründen dauern an.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise. Insbesondere Besuchende der Diskothek, Taxifahrende, Fahrdienstleistende oder weitere Personen, die sich in der Nacht zum 16.11.2025 im Umfeld der Örtlichkeit aufgehalten haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell