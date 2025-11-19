Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Groß-Buchholz: 60-Jährige bei Unfall leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Karl-Wiechert-Allee in Hannover-Groß-Buchholz ist am Freitag, 14.11.2025 eine 60-Jährige beim Zusammenstoß zweier PKW leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 64-jähriger Mann aus Langenhagen gemeinsam mit seiner 60-jährigen Beifahrerin gegen 16:20 Uhr mit seinem VW Tiguan die Karl-Wiechert-Allee vom Weidetorkreisel kommend, in Richtung Baumschulenallee. Auf Höhe der Kreuzung zur Gerhard-Lossin-Straße wechselte ein 58-jähriger Hannoveraner mit seinem Taxi, einem VW Passat, vor dem Auto des 64-Jährigen die Spur. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 60-jährige Beifahrerin des Tiguanfahrers wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 6.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall und insbesondere zu der Situation des Spurwechsels geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, ms

