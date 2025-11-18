Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Täter stehlen hochwertigen Porsche in Hannover-Südstadt - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17./18.11.2025, haben unbekannte Täter in Hannover-Südstadt einen Porsche aus einer Garage gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 104.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen des Diebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der Besitzer seinen Sportwagen am 17.11.2025 gegen 22:00 Uhr in einer Tiefgarage in der Straße "Am Südbahnhof" letztmalig gesehen. Am Morgen des 18.11.2025, gegen 09:45 Uhr, wurde das Fehlen des Porsches bemerkt.

Da das Fahrzeug bislang nicht aufgefunden wurde, bittet die Polizei nun mithilfe von Fotos die Bevölkerung um Unterstützung.

Bei diesem entwendeten Sportwagen handelt es sich um einen schwarzen Porsche 911 Carrera S Cabrio, Erstzulassung 2016.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /fas, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell