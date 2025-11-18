Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover - Calenberger Neustadt: Unbekannter entreißt Frau das Handy - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Sonntagnachmittag, 16.11.2025, hat ein bislang unbekannter Mann in einer Stadtbahn der Linie 10 einer Frau das Mobiltelefon entrissen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Tatgeschehen, zum Täter sowie zur betroffenen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Hannover-Schützenplatz beobachtete eine Zeugin gegen 15:20 Uhr, wie ein etwa 30 Jahre alter Mann in der Bahn einer Frau das Handy aus der Hand riss. Die Stadtbahn befand sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe der Haltestelle Goethestraße in Richtung Ahlem. Der Täter verließ die Bahn an der Haltestelle und rannte in Richtung Goethekreisel davon. Die Frau verfolgte ihn.

Der Täter wurde als etwa 1,70 Meter groß, schlank und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er trug einen schwarz-weißen Pullover, eine hellblaue Jeanshose, weiße Sneaker und eine schwarze Basecap mit dem Schirm nach hinten. Möglicherweise trug er zusätzlich eine schwarze Jacke.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Täter machen können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. Insbesondere wird die Frau, deren Handy entwendet wurde, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. /ms, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell