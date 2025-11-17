Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Tankstelle in Hannover-Bothfeld überfallen - Polizei sucht Zeugen der Tat

Hannover (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag, 14.11.2025, eine Tankstelle im hannoverschen Stadtteil Bothfeld überfallen und Bargeld erbeutet. Der von dem Täter bedrohte Mitarbeiter überstand den Überfall körperlich unverletzt. Der Räuber flüchtete nach der Tat und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkommen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zu der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover betrat ein bislang unbekannter Täter am späten Freitagabend gegen 21.40 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Langenforther Straße in Hannover-Bothfeld. Der maskierte Mann bedrohte den Kassierer mit einem Messer und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Mit der erhofften Beute verließ der Täter kurz darauf die Tankstelle und flüchtete in Richtung der Ada-Lessing-Straße, entkam dann jedoch trotz einer sofortigen Fahndung der Polizei unerkannt.

Der 24 Jahre alte Mitarbeiter überstand den Überfall körperlich unversehrt. Er beschrieb den Täter als männlich, zwischen 18 und 30 Jahren alt und circa 1,75 Meter groß. Der mit einem schwarzen Halstuch Maskierte trug schwarze Bekleidung. Möglicherweise haben Zeugen den Mann auf der Flucht bemerkt und können Hinweise geben. Eventuell hielten er und mögliche Mittäter sich vor der Tat auch in der unmittelbaren Nähe der Tankstelle auf. Entsprechende Beobachtungen können für die Ermittlungen ebenfalls relevant sein.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell