Polizeidirektion Hannover

POL-H: Durchsuchung und Festnahme in Hannover-Groß Buchholz: Polizei beschlagnahmt kiloweise Drogen sowie Bargeld und Waffen - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Am Dienstag, 11.11.2025, hat die Polizei Hannover im Stadtteil Groß Buchholz im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens mehrere Kilogramm diverser Drogen, Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie Waffen sichergestellt. Die Einsatzkräfte waren bei der Durchsuchung zweier Wohnungen auf die Funde gestoßen. Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Zentrale Ermittlungsgruppe Betäubungsmittel (ZEG BtM) der Polizeiinspektion Hannover vollstreckte in den Morgenstunden einen richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschluss. Ziel des Einsatzes war die Wohnanschrift eines 31-Jährigen im Warburghof in Groß Buchholz, der im Verdacht steht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel zu treiben.

Die Durchsuchung der ersten Wohnung führte zur Sicherstellung umfangreicher Beweismittel: Mehr als 25 Kilogramm Marihuana, fast vier Kilogramm Kokain, über zwei Kilogramm Haschisch sowie rund 45.000 Euro in bar. Zusätzlich fanden die Ermittler eine Vielzahl an Verpackungsmaterialien und Waagen sowie eine Luftdruckpistole und mehrere Messer.

Der 31-Jährige wurde in der Wohnung nicht angetroffen, Hinweise brachten die Ermittlerinnen und Ermittler auf einen möglichen Aufenthalt des Tatverdächtigen in der Wohnung der 26 Jahre alten Partnerin am Merianweg in Groß Buchholz. Auf Anordnung des Amtsgerichts Hannover wurde auch diese Wohnung betreten und durchsucht. Während die Wohnungsinhaberin vor dem Haus angetroffen wurde, stießen die Einsatzkräfte in den Räumen auf den 31-Jährigen.

Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 26-Jährige entlassen. Der 31-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an.

Die Ermittlungen dauern an. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell