Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf nach Unfallflucht: Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Hannover (ots)

Am Donnerstagmittag, 13.11.2025, sind auf der Herschelstraße zwei Autos miteinander kollidiert. Der Fahrer des vorausfahrenden Opel Corsa wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 28-jähriger Opel-Fahrer gegen 15:05 Uhr die Herschelstraße in Richtung Celler Straße. In Höhe der Einmündung zur Brüderstraße stockte der Verkehr, sodass der 28-Jährige verkehrsbedingt bremste und schließlich zum Stillstand kam. Der hinter ihm fahrende Unfallverursacher bemerkte dies zu spät und fuhr dem jungen Mann auf. Im Anschluss stieg er aus seinem Fahrzeug aus, sprach kurz mit dem 28-Jährigen und fuhr anschließend mit seinem Fahrzeug weg, ohne auf die Polizei zu warten oder seine Personalien zu hinterlassen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Opel-Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Zu dem Unfallverursacher ist bislang bekannt, dass dieser männlich ist und vermutlich einen schwarzen Ford fuhr. Der Mann wird als ca. 170-180cm groß beschrieben und war von korpulenter Statur.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bitte Personen, die Angaben zum Unfallverursacher, dem Unfallhergang oder dem unfallbeteiligten Fahrzeug machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell