Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger 26-Jähriger nach Angriff mit Machete in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Nach einem Angriff mit einer Machete am 09.11.2025 in Neustadt/Poggenhagen (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6154343) sitzt der 26 Jahre alte Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen durch das Polizeikommissariat Neustadt haben die dortigen Beamtinnen und Beamten bei der Staatsanwaltschaft Hannover einen Untersuchungshaftbefehl angeregt. Die Staatsanwaltschaft hat diesen beim Amtsgericht Neustadt beantragt. Das Gericht entsprach dem Antrag und ordnete die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an. /ms, nash

