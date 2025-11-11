Polizeidirektion Hannover

POL-H: Falsche Handwerker bestehlen Senioren - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Hannover (ots)

Die ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Am Donnerstag, 06.11.2025, hat die Polizei in Hannover, Laatzen und Garbsen drei Brüder festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, sich unter dem Vorwand, als Handwerker tätig zu sein, Zugang zu Wohnungen älterer Menschen verschafft und diese bestohlen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verübte das Trio zwischen Anfang Mai und Ende September 2025 mehrere Taten im Raum Hannover und Braunschweig. Die Männer sollen sich durch eine sogenannte "falsche Handwerker-Masche" Zutritt zu Wohnungen von Seniorinnen und Senioren verschafft haben. Während einer der Täter die Bewohnerinnen und Bewohner unter einem Vorwand ablenkte, durchsuchten die beiden Komplizen die Wohnungen gezielt nach Bargeld und Wertgegenständen. In einem Fall soll eine Seniorin den Tatverdächtigen eine EC-Karte ausgehändigt haben, mit der anschließend Geld abgehoben worden sein soll.

Durch die akribische Auswertung von Spuren und Hinweisen aus den eingegangenen Anzeigen gelang es den Ermittlerinnen und Ermittlern, die Tatverdächtigen zu identifizieren und zu lokalisieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ das Amtsgericht Untersuchungshaftbefehle wegen Wiederholungsgefahr.

Am Donnerstagmorgen vollstreckten Einsatzkräfte der Direktionsfahndung des Zentralen Kriminaldienstes und der Polizeiinspektion Besondere Dienste die Haftbefehle an den Wohnanschriften der 38-, 41- und 41-jährigen Brüder in Hannover, Laatzen und Garbsen-Berenbostel. Die Festnahmen verliefen ohne Widerstand. Die Tatverdächtigen wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

So schützen Sie sich vor falschen Handwerkern:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung - auch nicht unter dem Vorwand einer dringenden Reparatur.

- Handwerker werden in der Regel vorab angekündigt. Rufen Sie im Zweifel selbst bei der angeblichen Firma oder Hausverwaltung an.

- Lassen Sie sich stets einen Ausweis zeigen und prüfen Sie diesen genau.

- Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn, Angehörige oder die Polizei hinzu.

- Melden Sie verdächtige Personen oder Vorfälle umgehend unter dem Notruf 110.

