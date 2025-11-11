Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Unbekannte legen Feuer in Restaurant- Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 09.11.2025, haben unbekannte Täter in einem Restaurant an der Lister Meile in Hannover einen Brand gelegt. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Branddelikte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant an der Ecke Lister Meile/Wedekindstraße. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten den Tresenbereich und legten im Gastraum Feuer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Der Gastteil des Gebäudes ist durch den Brand nicht weiter nutzbar.

Ob vor dem Brand etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen unbekannt. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Lister Meile oder der Wedekindstraße Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell