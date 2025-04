Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Tier aus misslicher Lage befreit - Feuerwehr öffnet Pkw

Am Dienstagnachmittag, den 23. April 2025, wurde die Feuerwehr Bocholt um 16:59 Uhr zu einem Einsatz unter dem Stichwort "Tier in Not" an den Barloer Weg alarmiert. Ein Hund war in einem abgestellten Fahrzeug eingeschlossen, nachdem der Autoschlüssel verloren gegangen war. Die Besatzung eines Löschfahrzeugs konnte das Tier wohlbehalten befreien. Über ein leicht geöffnetes Fenster verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Fahrzeuginneren. Dabei war nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch Kreativität gefragt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Nach rund 20 Minuten war der Einsatz beendet.

