Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfall auf der Bundeststraße (B) 3 bei Burgdorf, zwei Personen leicht verletzt- Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 11.11.2025, sind auf der B 3 bei Burgdorf zwischen Schillerslage und Otze zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhren eine 22-jährige Frau aus Nienhagen mit einem VW Tiguan sowie ein 60-jähriger Mann aus Otze mit einem Volvo V40 gegen 18:20 Uhr die B 3 in Richtung Celle. Die Fahrzeuge befanden sich dabei auf jeweils einer der beiden Fahrspuren in gleicher Richtung. Der VW Tiguan fuhr dabei auf der linken der beiden Spuren.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Infolge der Kollision kippte der VW Tiguan auf die Seite, während der Volvo gegen die rechte Seitenschutzplanke prallte.

Beide Fahrenden erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten war die B 3 in Richtung Celle für bis ca. 21:10 Uhr vollgesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

