Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher überrascht - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Samstagnachmittag (07.06.2025) in ein Mehrfamilienhaus an der Wilhelmstraße eingebrochen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Eine 35-jährige Bewohnerin des Hauses bemerkte gegen 15.00 Uhr Lärm aus ihrer Wohnung, als sie sich gerade in einer Nachbarwohnung befand. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass ihre Wohnungstür offenstand. Als sie sich bemerkbar machte, kam ein unbekannter Mann aus ihrem Wohnzimmer und gab auf Nachfrage an, dass er von einer kirchlichen Einrichtung sei und sich vermutlich in der Wohnung geirrt habe. Ohne weiteren Kommentar verließ der Unbekannte nun das Haus und entfernte sich. Die Frau stellte anschließend fest, dass mehrere Zimmer in ihrer Wohnung durchwühlt waren, ihre Wohnungstür aufgehebelt wurde und ein geringer Bargeldbetrag und persönliche Gegenstände fehlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Einbrecher verlief erfolglos. Die 35-Jährige beschrieb den Mann als zwischen 16 und 20 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Er soll dunkelhäutig gewesen sein und soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jeanshose und einem grauen Pullover bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei den Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell