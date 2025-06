Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Schließfach - Rucksack entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 27.06.2025 wurde einer 55-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße ein im PIN-gesicherten Schließfach verwahrter Rucksack entwendet. Das Schließfach wies keine Beschädigungen auf. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0166160/2025). (AK)

