LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Hilbersdorf gestoppt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 26.06.2025 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW Fahrer die L2349 von Pahren in Richtung Tegau, als ihm ein Audi Q5 oder Q7 entgegenkam. Der Audi fuhr dabei so mittig in der Straße, dass der 18-jährige ausweichen musste und ins Schleudern geriet. Der PKW kam dabei nach rechts von der Straße ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Der 18-jährige verletzte sich dabei ...

mehr