Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vahrenheide: Unbekannter entwendet Radlader - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 12.11.2025, bis Donnerstag, 13.11.2025, hat ein bislang unbekannter Täter in Hannover-Vahrenheide einen am Fahrbahnrand der Fliegerstraße abgestellten Radlader entwendet. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mitarbeiter der Baufirma den Radlader am Mittwoch gegen 16:00 Uhr in der Fliegerstraße abgestellt. Als er am Folgetag gegen 06:30 Uhr zur Baustelle zurückkehrte, stellte er fest, dass der Radlader verschwunden war. Es handelt sich um einen hellgrünen Radlader mit Werbeaufschrift, Komfortsitz und einer Vorbereitung für den Anbau von Rundumleuchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Der Schaden beläuft sich auf rund 90.000 Euro.

Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Baumaschine machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell