Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei findet den gestohlenen Radlader

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat den in der vergangenen Woche entwendeten Radlader aufgefunden. Zeugenhinweise führten die Ermittlerinnen und Ermittler zu der Arbeitsmaschine, die nun von der Polizei in Hannover-Vinnhorst gesichert wurde.

Seit dem 13.11.2025 hat der Zentrale Kriminaldienst Hannover nach einem in der Fliegerstraße in Hannover-Vahrenheide gestohlenen Radlader gesucht. Zur Fahndung wurde auch ein Bild der auffälligen Arbeitsmaschine veröffentlicht (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6158036).

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Samstag, 15.11.2025, den hellgrünen Radlader in Hannover-Vinnhorst aufgefunden.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihre Hinweise zur Sicherstellung des entwendeten Fahrzeugs beigetragen haben. Die Ermittlungen der Zentralen Ermittlungsgruppe KfZ dauern an. /nash, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell