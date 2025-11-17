Polizeidirektion Hannover

POL-H: Geparkter Mercedes in der Altstadt beschädigt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Mittwochmittag, 29.10.2025, ist in der Knochenhauerstraße in der hannoverschen Altstadt ein geparkter Mercedes-Benz beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte wurde der schwarze Mercedes-Benz GLC 400 gegen 13:00 Uhr in Höhe des Kreuzkirchhofs von einem bislang nicht abschließend identifizierten Fahrzeug beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend vom Unfallort.

Der Schaden am Heck des Mercedes-Benz wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen des Unfalls. Eine Mitarbeiterin eines angrenzenden Cafés hatte die Polizei verständigt, nachdem Kunden sie auf den Unfall aufmerksam gemacht hatten. Explizit werden diese Kunden darum gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Diese und alle weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2815 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell