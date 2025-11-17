Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mehrere Zigarettenautomaten in Ricklingen und Linden-Süd gesprengt - Polizei fasst in einem Fall zwei Tatverdächtige

Hannover (ots)

Seit der Nacht zu Freitag, 14.11.2025, haben teilweise unbekannte Täter mehrere Zigarettenautomaten in Hannover gesprengt und Beute gemacht. Nach der letzten Detonation in Hannover-Oberricklingen stellte die Polizei zwei Tatverdächtige. Die Jugendlichen waren mit ihrer Beute auf ebenfalls gestohlenen Fahrrädern unterwegs. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover sahen es die beiden 14 Jahre alten Tatverdächtigen auf einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Holunder" im hannoverschen Stadtteil Oberricklingen ab. Mutmaßlich mit Pyrotechnik sprengten sie am Sonntagnachmittag gegen 15:50 Uhr den Automaten auf und entnahmen aus den Überresten diverse Zigarettenpackungen. Danach ergriffen sie die Flucht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Polizeistreife auf der Bartold-Knaust-Straße zwei verdächtige Jugendliche auf Fahrrädern. Als diese die Polizei entdeckten, beschleunigten sie die Geschwindigkeit und versuchten erst auf den Fahrrädern, später dann auch zu Fuß zu flüchten. Wenig später gaben sie jedoch auf und ließen sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. In einem mitgeführten Beutel entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Schachteln Zigaretten. Bei der Überprüfung der Fahrräder, auf denen sie zuvor geflüchtet waren, stellte sich heraus, dass das Damenfahrrad und das Kindermountainbike ebenfalls gestohlen wurden.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gefertigt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen kamen sie auf freien Fuß.

Darüber hinaus ermittelt die Polizei zu zwei weiteren gesprengten Zigarettenautomaten. In der Nacht von Donnerstag, 13.11.2025, 21:00 Uhr zu Freitag, 14.11.2025, sprengten unbekannte Täter ein an der Eickenriede/Ecke Wilksheide (Hannover-Ricklingen) aufgestelltes Gerät mittels Pyrotechnik. Sie ließen Tabakwaren mitgehen und flüchteten unbemerkt. Ein weiterer Automat detonierte am frühen Sonntagmorgen zwischen 0:45 Uhr und 0:50 Uhr an der Stammestraße/Ecke Lodemannweg in Linden-Süd. Auch hier wurde mutmaßlich Pyrotechnik eingesetzt, um den Automaten gewaltsam zu öffnen. Tabakwaren wurden entnommen und mitgenommen. Aufgeschreckt durch ein Knallgeräusch bemerkte ein Passant die Tat und zwei Personen vor dem Gerät, die daraufhin flüchteten.

Ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu allen drei Taten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell