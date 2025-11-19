Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gestohlener Porsche nach weniger als einer Stunde aufgefunden

Hannover (ots)

Nachdem die Polizei seit Dienstag, 18.11.2025, nach einem gestohlenen Porsche gesucht hat, ist dieses noch am selben Tag nach einem Bürgerhinweis wiedergefunden worden.

Der Sportwagen wurde am 17.11.2025 gegen 22:00 Uhr in einer Tiefgarage in der Straße "Am Südbahnhof" in Hannover-Südstadt letztmalig gesehen. Am folgenden Morgen, gegen 09:45 Uhr, wurde der Diebstahl des Fahrzeugs festgestellt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6161305)

Nach einem Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin konnte das Fahrzeug noch am Mittwoch im Bereich Hannover-Badenstedt aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden.

Damit ist die Suche nach dem Fahrzeug beendet. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Die Ermittlungen zum Hintergrund des Diebstahls dauern weiter an.

Daher bittet die Polizei weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und/ oder zum Abstellen des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /fas, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell