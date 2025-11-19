Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Hannover sucht EC-Karten-Dieb

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover fahndet mit Bildern nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, Anfang September 2025 in einem Supermarkt in Hannover-List einer Frau ihre EC-Karte sowie ihr Mobiltelefon aus der Handtasche gestohlen zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte der Tatverdächtige die gestohlene EC-Karte noch am selben Tag sowie am Folgetag für mehrere Bargeldabhebungen in verschiedenen Bankfilialen an der Lister Meile sowie an der Kurt-Schumacher-Straße. Dadurch entstand der Geschädigten ein finanzieller Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover hat das Amtsgericht Hannover die Veröffentlichung von Bildern des Tatverdächtigen angeordnet. Die Aufnahmen zeigen den Mann bei der Ausführung der Bargeldabhebungen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2720 entgegen. /ms, nash

