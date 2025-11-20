PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: 88-Jähriger bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochnachmittag, 19.11.2025, ist ein 88-jähriger Mann bei einem Wohnungsbrand in Barsinghausen lebensgefährlich verletzt worden. Einsatzkräfte retteten den bewusstlosen Bewohner aus der betroffenen Wohnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach das Feuer gegen 16:40 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses an der Wilhelm-Busch-Straße aus. Anwohnende bemerkten die Rauchentwicklung und wählten den Notruf. Einsatzkräfte fanden den Mann bewusstlos in der Wohnung und brachten ihn ins Freie.

Der 88-Jährige wurde unter notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr.

Die betroffene Wohnung ist durch die Brandfolgen derzeit unbewohnbar. Eine Schadenssummer ist derzeit nicht bezifferbar. Die restlichen Wohnungen im Gebäude sind von dem Brand nicht betroffen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. /ms, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Marcus Schmieder
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren