POL-H: Barsinghausen: 88-Jähriger bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochnachmittag, 19.11.2025, ist ein 88-jähriger Mann bei einem Wohnungsbrand in Barsinghausen lebensgefährlich verletzt worden. Einsatzkräfte retteten den bewusstlosen Bewohner aus der betroffenen Wohnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach das Feuer gegen 16:40 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses an der Wilhelm-Busch-Straße aus. Anwohnende bemerkten die Rauchentwicklung und wählten den Notruf. Einsatzkräfte fanden den Mann bewusstlos in der Wohnung und brachten ihn ins Freie.

Der 88-Jährige wurde unter notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr.

Die betroffene Wohnung ist durch die Brandfolgen derzeit unbewohnbar. Eine Schadenssummer ist derzeit nicht bezifferbar. Die restlichen Wohnungen im Gebäude sind von dem Brand nicht betroffen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. /ms, nash

