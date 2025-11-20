Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autofahrer öffnet Tür und bringt Pedelecfahrer zu Fall - 61-Jähriger erleidet bei Unfall in Neustadt am Rübenberge lebensgefährliche Verletzungen

Hannover (ots)

Durch einen sogenannten Dooring-Unfall ist am Donnerstag, 20.11.2025, ein 61 Jahre alter Mann in Neustadt am Rübenberge lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Tür seines abgestellten Fahrzeugs geöffnet, um auszusteigen, als sich gerade der 61-Jährige auf seinem Pedelec von hinten näherte. Der Mann prallte gegen die Tür und stürzte zu Boden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 61-Jähriger am Donnerstag gegen 10:50 Uhr mit seinem Pedelec die Straße "Ahnsförth" in Richtung Landwehr. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 68-Jähriger vor ihm, aus seinem am Straßenrand abgestellten VW Tiguan auszusteigen. Dazu öffnete er die Fahrertür. Der sich von hinten nähernde Pedelecfahrer prallte gegen die geöffnete Autotür und stürzte auf den Asphalt. Dabei wurde der Zweiradfahrer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Dort wurden bei ihm lebensgefährliche Verletzungen diagnostiziert.

Die Polizei bezifferte den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden mit rund 350 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden. /ram

